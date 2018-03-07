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Недельная инфляция в РФ вернулась к уровню 0,1%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ вернулась на уровень 0,1%, с начала года по 5 марта потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат в среду.

На предыдущей неделе - с 20 по 26 февраля - инфляция была на нулевом уровне, до этого три недели она оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца - на 0,7%, молоко, сливочное масло и сахар-песок - на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, куры и свинина (кроме бескостного мяса) — на 0,4%, мороженая неразделанная рыба, сыры, вермишель, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, карамель и чай — на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,0%, в том числе картофель, белокочанная капуста и морковь подорожали на 2,3-2,9%.

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