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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3% и по состоянию на 2 марта составили 452,3 миллиарда долларов против 450,9 миллиарда долларов на 23 февраля, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 2 марта составил 452,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, в результате привлечения Банком России иностранной валюты по операциям "валютный своп" с банками-резидентами и приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

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