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Китай на закрытом заседании ВТО поднял вопрос о готовящихся импортных пошлинах в США


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Представитель китайской делегации поднял вопрос об импортных пошлинах на сталь и алюминий, которые в скором времени планирует ввести США, на закрытом заседании Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя организации.

"Китай начал дебаты о планирующихся пошлинах. Другие делегации, которые высказались по этому вопросу, это Евросоюз, Канада, Турция, Россия, Австралия, Южная Корея, Япония, Мексика, Индия и Бразилия", - добавляет агентство.

Отмечается, что представители этих делегаций выразили "как коммерческую, так и системную обеспокоенность" по поводу пошлин США, также они обеспокоены возможным введением зеркальных мер в ответ на американские пошлины.

"Мы опасаемся, что США могут открыть ящик Пандоры, который мы не сможем закрыть", - приводит агентство также слова представителя Канады в ВТО.

В четверг Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

При этом Еврокомиссия и страны-члены ЕС ведут интенсивные переговоры с США, чтобы Вашингтон пересмотрел свои планы ввести эти пошлины, заявила ранее в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Председатель Евросовета Дональд Туск также сообщил, что страны-члены Евросоюза на саммите 22-23 марта обсудят планы США ввести торговые пошлины на сталь и алюминий и ответные меры ЕС.

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