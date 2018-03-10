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Вашингтон заявил о планах продолжить санкционное давление на Россию


Экономика

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Власти США намерены продолжать оказывать давление на Россию. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер.

"Мы также очень сфокусированы на том, чтобы продолжать оказывать давление на Россию за Крым, коррупцию, за то, что она дестабилизирует ситуацию на Украине, вмешивается в выборы, нарушает права человека", — передает ее слова РБК.

Замглавы американского ведомства подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день действующая администрация наложила санкции на 100 лиц и организаций из России и Украины. И это, по словам Манделкер, является лишь частью тех усилий, которые Минфин США принимает против России.

Она также напомнила так называемый кремлевский доклад — список из российских политиков высшего ранга, глав госкомпаний, бизнесменов и олигархов, который в конце января Минфин представил конгрессу.

В списке оказались почти все российские предприниматели, состояние которых превышает $1 млрд. По словам замглавы Минфина, этот список и проведенный американским ведомством анализ используется для подготовки "будущих адресных санкций".

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Санкции против РФ

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