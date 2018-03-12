Медведев назначил замминистров здравоохранения, энергетики и минэкономразвития

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Салагая замминистра здравоохранения, Павла Сорокина замминистра энергетики и Илью Торосова замминистра экономического развития, сообщила пресс-служба правительства.

"Дмитрий Медведев своими распоряжениями назначил: Салагая Олега Олеговича заместителем министра здравоохранения РФ; Сорокина Павла Юрьевича заместителем министра энергетики РФ; Торосова Илью Эдуардовича заместителем министра экономического развития РФ", - говорится в сообщении.

Все трое новых заместителей министров - победители конкурса "Лидеры России".

Сорокин, как сообщили в пресс-службе проекта "Лидеры России", родился в Москве в 1985 году, окончил РЭА имени Плеханова с красным дипломом. Позднее заочно закончил магистратуру в University of London. До назначения на пост замминистра возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК+, за что был отдельно отмечен президентом РФ Владимиром Путиным. "Пора повышать вас", - обратился Путин к Сорокину во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России" 12 февраля.

Торосов окончил Государственный университет управления по специальности "Финансовый менеджмент", получил диплом с отличием. Впоследствии защитил диссертацию, стал кандидатом экономических наук. С 2005 года работал в банковской сфере: Альфа-банк, Райффайзенбанк, "МДМ Банк", Транскапиталбанк. С февраля 2017 года — исполнительный директор, управляющий партнер финансовой группы компаний "ЮДР".

Салагай родился в 1983 году в Иркутске, с отличием окончил Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ). Получил юридическое образование (Академия труда и социальных отношений), диплом специалиста в области международных отношений (Дипломатическая академия МИД России). Закончил магистратуру по европейскому праву в МГИМО. Преподавал в ИГМУ, руководил представительством вуза в Монголии. В 2007 году пришел в Минздрав экспертом и консультантом, до последнего времени занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций.