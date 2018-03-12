Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале вырос на 24,4%

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4%, до 30,171 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-феврале 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 30,171 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 24,4%", - говорится в сообщении.

В феврале стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,435 миллиарда долларов и по сравнению с январем увеличился на 19,6%. При этом относительно февраля 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 26,8%. Наблюдался, в частности, рост поставок продукции машиностроения на 31,4%, химической продукции – на 31,1%, текстильных изделий и обуви – на 28,7%, продовольственных товаров – на 12,4%.

В импорте продовольственных товаров выросли закупки рыбы на 34,1%, алкогольной и безалкогольной продукции – на 33,9%, сахара – на 33,2%, табака – на 27,9%, овощей – на 25,4%, растительного масла – на 16,5%, фруктов – на 6,7%. Вместе с тем ввоз молочных продуктов снизился на 40,9%, зерновых культур – на 17,3%, мяса и субпродуктов – на 32,6%.

В химпроме увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 38,2%, мыла и синтетических моющих средств на 35%, полимеров и каучука на 29,9%, фармацевтики на 26%, парфюмерно-косметических товаров – на 18,7%. В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки текстильных материалов на 42,7%, хлопка – на 41,4%, трикотажного полотна – на 34,9%, химических нитей – на 34,2%, текстильной одежды – на 30,5%, обуви – на 28,4%, готовых текстильных изделий – на 27,6%, химических волокон – на 24,6%, трикотажной одежды – на 21,1%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки механического оборудования на 38,2%, оптических инструментов и аппаратов – на 37,5%, электрооборудования – на 35,3%, средств наземного транспорта – на 30%, частей железнодорожных локомотивов – на 10,7%, тогда как ввоз судов и плавучих средств сократился в 4,4 раза, летательных аппаратов – на 6%.