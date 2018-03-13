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Топилин: Кабмин подпишет проект о выделении 20 млрд руб на повышение МРОТ в ближайшие дни


Экономика / Макроэкономика

 

АБАЗА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ подпишет решение о выделении 20 миллиардов рублей на покрытие первоочередных расходов регионов на повышение МРОТ в ближайшие дни, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Ранее он сообщил, что Минфин подготовил проект распоряжения о выделении 20 миллиардов рублей на покрытие первоочередных расходов на повышение МРОТ. Министр напомнил, что в начале марта президент подписал закон о повышении МРОТ, который теперь составит 11163 рубля.

"В ближайшие дни правительством будет подписано решение о выделении дополнительных средств регионам для того, чтобы исполнить решение по МРОТ, и Республике Хакассия будет выделено дополнительно порядка 250 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить реализацию законов", - заявил Топилин в ходе совещания, посвященного развитию социальной сферы Республики Хакасия в городе Абаза.

"Тоже здесь есть некоторые вопросы, есть заявки регионов несколько выше, но мы исходим из того, что это обязательства субъектов Российской Федерации и это те средства, которые необходимо предусмотреть для исполнения на уровне бюджетов субъектов. Речь идет о республиканских бюджетниках – и это полномочия субъектов. При этом Российская Федерация дополнительную финансовую помощь окажет", - отметил министр.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

 

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