МЭР: Рост ВВП РФ в январе ускорился до 2% после декабрьских 1,4%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года вырос на 1,2% в годовом выражении, в январе 2018 года рост ускорился до 2% с декабрьских 1,4%, говорится в обзоре "Картина экономики. Март", подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики ускорился до 2% год к году (1,4% год к году в декабре, 1,2% год к году в четвертом квартале 2017 года). Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9% год к году", - говорится в документе.

По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%.

Годовая инфляция в РФ в июне может опуститься ниже 2%, при условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения 4%, также следует из доклада Минэкономразвития.

Инфляционное давление в экономике остается низким, несмотря на динамичный рост заработных плат и уверенное восстановление потребительского спроса, отмечают в Минэкономразвития. В феврале потребительская инфляция сохранилась на уровне января – 2,2% в годовом выражении.

Монетарная инфляция, по оценке министерства, в феврале, как и в январе, составила 2,5% год к году.

"В апреле-мае инфляция, по оценке, будет находиться в диапазоне 2,1–2,2% год к году, а в июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%. При условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения 4%", - пишут авторы документа.

Годовая инфляция в РФ в феврале, по данным Росстата, составила 2,2%, как и в январе. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что замедление годового роста потребительских цен в РФ может продолжиться в первом полугодии 2018 года.