МВФ: Рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 гг составит 5%

ТАШКЕНТ, 14 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах на уровне 5%, непростой задачей для властей будет снижение инфляции ниже 10%, заявил в среду глава миссии фонда Альберт Егер.

Миссия МВФ под руководством Егера с 28 февраля по 13 марта находилась в Ташкенте в соответствии со статьей IV устава МВФ.

"Мы прогнозируем, что рост ВВП (Узбекистана ) в 2018-19 годах составит около 5%", - сообщил Егер на итоговом пресс-брифинге. По его оценке, экономический рост Узбекистана в ближайшие два года будет обеспечен за счет увеличения сельхозпроизводства, а также темпов жилищного строительства и реализации инфраструктурных региональных проектов.

"Темпы инфляции возросли. Если использовать нашу методику, они составили около 20%", - сообщил глава миссии. Он назвал "непростой задачей" для узбекской стороны снижение роста потребительских цен ниже 10% в следующие два года.

Представитель МВФ отметил, что нынешние темпы инфляции "происходят по хорошей причине" и являются следствием реформ, которые были нужны Узбекистану. "Потребности в необходимость финансовой помощи от МВФ мы (в настоящее время) не видим", - добавил Егер.

По данным миссии, реформа валютной системы Узбекистана должна сопровождаться реструктуризацией госпредприятий, проведением налоговой реформы устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций.

По данным официальной статистики инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБУ с 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физлица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу. Согласно данным МВФ, инфляция в республике в 2018 году составит 14,3%. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

В 2018 году правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.