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США расширили санкции в отношении России


Экономика

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки приняли решение о расширении санкций против РФ, говорится в сообщении Минфина США.

В частности, в список попал обвиненный во вмешательстве в выборы в США Евгений Пригожин и его компании - Concord Management и Concord Catering. 

Кроме того, Агентство интернет-исследований, которое также обвиняли во вмешательстве в выборы США, внесено в киберсанкции США. 

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Соответствующий список был опубликован на сайте министерства финансов страны. Как следует из документа, "сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 5 юридических лиц и 19 физлиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, "администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью РФ, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру".

"Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России. Минфин намерен ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA...для того, чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США", - говорится в заявлении Мнучина.

Санкции США означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени. 

Американский флаг на одной из улиц в ВашингтонеВашингтон заявил о планах продолжить санкционное давление на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.

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Санкции против РФ

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