Moody's повысило рейтинги Белоруссии, прогноз стабильный

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги эмитента и необеспеченного долга Белоруссии с "Caa1" до "B3" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтингов Белоруссии вызвано прежде всего улучшением состояния внешней ликвидности страны, хотя оно все еще остается слабым", - пишет агентство, добавляя, что стабильный прогноз отражает улучшение экономических и бюджетных перспектив страны, а также ее готовность исполнять свои долговые обязательства, несмотря на имеющиеся внешние риски.

Moody's прогнозирует, что после того, как экономика страны вышла из рецессии в прошлом году, рост ее ВВП в ближайшие несколько лет будет составлять в среднем 2%. Дефицит счета текущих операций, по мнению агентства, увеличится до 2,5-3% ВВП в 2018-2019 годах с 1,8% в 2017 году.

Агентство добавляет, что повышению рейтинга страны может способствовать дальнейшее улучшение состояния ее внешней ликвидности, которое в свою очередь зависит от проведения структурных реформ, направленных на снижение макроэкономических дисбалансов и более устойчивый экономический рост.