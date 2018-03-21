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Украина прекращает действие программы экономического сотрудничества с РФ


Мировая экономика / Экономика
  • #Россия Украина
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КИЕВ, 21 мар - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года.

Решение принято на заседании в среду, 21 марта, без обсуждения.

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"Принято единогласно", - заявил глава украинского кабмина Владимир Гройсман после того, как вопрос был вынесен на голосование.

Летом 2011 года премьерами РФ и Украины была принята программа экономического сотрудничества до 2020 года, предусматривающая, в том числе, режим свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, а также создание системы платежно-расчетных операций и свободное передвижение граждан обоих государств.

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