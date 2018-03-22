Дворкович не исключил повышения НДФЛ до 15%

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович не исключил возможности повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ) в России с 13%, установленных в настоящее время, до 15%. Если такое решение будет властями признано целесообразным, отметил вице-премьер, то полученные в бюджет от этого дополнительные средства должны быть направлены на такие отрасли социального обеспечения, как здравоохранение и образование.

"Уже достаточно давно, это не было секретом, идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами", - заявил Дворкович в ходе встречи со студентами РЭУ имени Плеханова.

"Это число - 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13% налогом достаточно долго и если дополнительные 2% будут направляться например на здравоохранение, это точно будет в плюс", - пояснил он и отметил, что налоги в стране не должны быть избыточными и не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

"Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно прежде чем принять законодательное решение", - добавил он.

"Если такое предложение будет официально внесено - я не знаю, внесено оно или нет - оно должно обсуждаться в правительстве, в парламенте... Окончательное решение примет президент", - подытожил вице-премьер.

Напомним, что ранее газета "Ведомости" сообщила об обсуждении возможности повышения НДФЛ с 13% до 15% на одном из первых после выборов президента РФ совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила изданию, что в кабмине обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.