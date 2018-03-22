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Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Рост экономики РФ в феврале замедлился до 1,5% в годовом выражении, говорится в "Картине деловой активности" за март, подготовленной Минэкономразвития. Оценку роста ВВП России за январь министерство снизило до 1,9% с 2%.

"По оценке Минэкономразвития, в феврале ВВП увеличился на 1,5% год к году (уточненная оценка за январь – 1,9% год к году). Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 процентного пункта в феврале с 0,6 процентного пункта в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 процентного пункта (0,3 процентного пункта в январе)", - отмечают в министерстве.

Рост грузооборота транспорта ускорился до 1,8% в годовом выражении, в то время как темпы роста оптовой и розничной торговли, по оценке, снизились до 0,9%. Строительство, как и месяцем ранее, продемонстрировало динамику, близкую к нулю.

ПодсчетМЭР: Рост ВВП РФ в январе ускорился до 2% после декабрьских 1,4%

По оценке МЭР, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые отрасли, в том числе операции с недвижимым имуществом, аренда и сектор услуг. Позитивная динамика наблюдается и в финансовой отрасли, где негативный эффект от снижения общего уровня ставок в экономике компенсируется продолжающимся устойчивым ростом объема кредитования.

Министерство отмечает, что в феврале промышленность РФ продолжила восстанавливаться после спада в конце 2017 года: промышленное производство выросло на 1,5% в годовом выражении после 2,9% в январе. При этом впервые с мая прошлого года рост показали все четыре укрупненных сектора промышленности - добыча, обработка, энергетика и водоснабжение.

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