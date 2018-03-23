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Итоги выборов: Путин победил на выборах президента РФ с 76,69% голосов


Экономика

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах на пост главы государства, набрав 76,69% голосов. Это следует из итоговых данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам подсчета 100% бюллетеней.

За Владимира Путина отдали свои голоса в целом 56 млн 430 тыс 712 россиян.

На втором месте кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов, это 8 млн 659 тыс 206 человек.

Третье место - у кандидата от партии ЛДПР Владимира Жириновского - 5,65%, это 4 млн 154 тыс 985 избирателей.

За Ксению Собчак проголосовал 1 238 031 избиратель, это 1,68%. Пятое место - у Григория Явлинского - 1,05% или почти 770 тысяч голосов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,76% или 556 тысяч 801 голос, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин получил 0,68%, или 499 тысяч 342 голоса.

Наименьшее число голосов на выборах набрал лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, у него 0,65% или 479 тысяч 13 голосов.

Итоговая явка, сообщает ЦИК, составила 67,54%. Это 73,630 млн человек. "Число избирателей, принявших участие в выборах — 73629581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включённых в списки", —  заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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