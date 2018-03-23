Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,25% годовых

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Центральный банк РФ в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых, следует из сообщения регулятора.

Последний раз ЦБ менял ставку в феврале 2018 года, понизив также на 0,25 п.п., до 7,50% годовых. В прошлом году Банк России снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 п.п. При этом регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении индикатора.

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В сообщении ЦБ говорится, что регулятор продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Следующее заседание cовета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 апреля 2018 года.