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ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на конец 2018 года в 3-4%


Экономика / Макроэкономика
  • #Чек
    © fotolia.com, Gina Sanders

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"По прогнозу Банка России, инфляция составит 3–4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", - говорится в релизе.

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Рост ВВП России в 2018-2020 годы составит 1,5–2% в год, что соответствует потенциалу российской экономики. "Темпы роста ВВП составят 1,5–2% в 2018-2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста", - говорится в сообщении.

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