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Fitch подтвердило рейтинг Швейцарии на высшем уровне "AAA"


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Швейцарии в местной и иностранной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в местной и иностранной валютах также подтверждены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка - на уровне "AAA".

"Рейтинг Швейцарии на уровне "AAA" отражает уровень экономической и фискальной политики, диверсификацию экономики и высокий уровень развития человеческого потенциала", - объясняет агентство свое решение.

Ключевые показатели Швейцарии преимущественно превышают значения в других странах, которым присвоен рейтинг на аналогичном уровне. Значение ВВП на душу населения превышает средний уровень значения для рейтинга "AAA" в 1,4 раза, говорится в релизе.

Fitch отметило, что экономическое развитие в стране ускорилось во второй половине 2017 года на фоне улучшенного прогноза по ВВП в еврозоне, высоких темпов развития мировой торговли, а также вследствие роста индексов доверия бизнеса и потребителей. При этом рост реального ВВП Швейцарии за пять лет к 2017 году оказался ниже среднего значения для стран с рейтингом "AAA" (1,6% против среднего уровня в 2,1%).

В марте прошлого года Федеральный совет Швейцарии принял поправку к новому налоговому законодательству, целью которой является внесение изменений в корпоративное налогообложение, необходимых для разрешения претензий в недобросовестной налоговой конкуренции. Парламентское одобрение должно последовать этой весной. По мнению агентства, эти поправки не будут негативно влиять на привлекательность Швейцарии для корпоративных инвестиций.

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