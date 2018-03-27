Москва поднялась в рейтинге ведущих финансовых центров мира‍

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская столица поднялась в рейтинге ведущих финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленном лондонским исследовательским центром Z/Yen Group, на 83 место.

Ранее Москва занимала 89 место. За год столица РФ улучшила свои показатели на 6 строчек.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает Лондон. Вторая строчка - Нью-Йорк. Третье место - у Гонконга.Четвертое и пятое места - у Сингапура и Токио соответственно.

Второй российский город - Санкт-Петербург - занимает 91 место в списке, он потерял 4 пункта.