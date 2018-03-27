СП оценивает допрасходы на стратегические задачи в ближайшие 6 лет в 8 трлн руб

МОСКВА, 27 мар ПРАЙМ. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила во вторник, что по оценке ее ведомства дополнительные расходы бюджета страны на реализацию стратегических задач в ближайшие 6 лет составят порядка 8 трлн рублей.

"Для реализации национальных целей и стратегических задач объём дополнительных расходов бюджета нами оценивается, понятно, что сейчас есть разные оценки, на предстоящие шесть лет порядка восьми триллионов рублей", - отметила глава СП РФ.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта поставил перед кабинетом министров ряд задач. В частности, были поставлены задачи по борьбе с бедностью среди населения в стране, увеличению расходов на сферы здравоохранения и образования, а также в инфраструктуре.