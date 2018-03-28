ВВП США в IV квартале вырос на 2,9%, лучше прогноза

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 2,7%.

Согласно первой оценке Минторга, рост ВВП в отчетном квартале составил 2,6%, по второй оценке - 2,5%. По итогам третьего квартала ВВП США вырос на 3,2%, второго квартала - на 3,1%, а по итогам первого квартала - на 1,2%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале 2017 года ускорились до 4% с 2,2% кварталом ранее.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.