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ВВП США в IV квартале вырос на 2,9%, лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика
  • В последний месяц своего президентского срока Обама вновь расширил список антироссийских санкций. Это коснулось пятерых россиян. Также Конгресс рассмотрел законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак на избирательную систему США.
    © AFP, Zach Gibson

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 2,7%.

Согласно первой оценке Минторга, рост ВВП в отчетном квартале составил 2,6%, по второй оценке - 2,5%. По итогам третьего квартала ВВП США вырос на 3,2%, второго квартала - на 3,1%, а по итогам первого квартала - на 1,2%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале 2017 года ускорились до 4% с 2,2% кварталом ранее.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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