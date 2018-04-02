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Налоговые пени могут ограничить размером самого долга‍


Экономика

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента может уже в весеннюю сессию рассмотреть поправки в закон, которые введут ограничение на размер пеней по уплате основного долга налога, пишет газета "Ведомости".

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе встречи с галвой российского правительства Дмитрием Медведевым предложил определить на законодательном уровне, чтобы размер пеней по уплате налогов не превышал объем основного долга.

Отмечается, что такое ограничение даст возможность урегулировать безнадежные долги, которые были накоплены в кризисные 2015-2016 годы, не разрушая такой нагрузкой бизнес. Представитель РСПП отметил, что союз уже обсуждает данный вопрос с Госдумой и Минфином.

"Накопление плохих долгов грозит предприятиям разрушением бизнеса, и эта проблема для компаний не менее актуальна, чем для граждан, указал он на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым", - пишет в свою очередь газета "Коммерсант" и подчеркивает, что опрошенные изданием эксперты сомневаются в том, что такая мера решит проблему, связанную с выплатой бизнесом долгов.

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