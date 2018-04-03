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Китай обещает дать зеркальный ответ в случае новых торговых мер со стороны США


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 3 апр - ПРАЙМ. Китай даст зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны США, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай.

"Я хочу сказать, что то, что было объявлено министерством коммерции Китая – ответ на введенные пошлины по итогам расследования 232, не по расследованию 301, по которому меры еще не объявлены. Но если они будут, то Китай абсолютно точно примет контрмеры в том же объеме, в том же масштабе", - заявил китайский посол в интервью телеканалу CCTV.

Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15% и 25% в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал документ о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Эти пошлины были введены для "защиты национальной безопасности Америки". Торговые меры были приняты по итогам расследования в соответствии со статьей 232 американского Закона о расширении торговли от 1962 год на предмет влияния импорта на национальную безопасность страны.

Параллельно с этим Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

Трамп в этот же день также потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее, и имеют все возможности для защиты своих интересов.

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