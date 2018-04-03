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Госдума наделила Роспотребнадзор полномочием по проведению контрольных закупок


Экономика

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок.

Документ наделяет Роспотребнадзор полномочием по применению контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Контрольные закупки будут проводиться без уведомления юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако надзорный орган должен будет известить о проведении контрольной закупки органы прокуратуры.

В рамках контрольных закупок осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами или ИП обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

В случае выявления нарушений обязательных требований информация о контрольной закупке должна быть предоставлена юрлицу или индивидуальному предпринимателю сразу после ее завершения. Закон запрещает проведение внеплановой проверки по тому же основанию, если в ходе контрольной закупки не были выявлены такие нарушения. Информация о контрольных закупках и их результатах будут заноситься в единый реестр проверок.

Контрольная закупка является наиболее эффективным мероприятием по контролю в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, связанных с проверкой выполнения хозяйствующими субъектами обязательных требований. Такая форма проверки оптимизирует трудовые, материальные и финансовые ресурсы уполномоченного контрольно-надзорного органа власти и стимулирует предпринимателей на добросовестное ведение своей деятельности.

В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза и обязательных требований специальных законов в рамках данных видов надзорной деятельности.

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