Сеул разрабатывает собственную криптовалюту для соцвыплат

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Столица Южной Кореи Сеул разрабатывает собственную криптовалюту - S-Coin, которая будет использоваться в программах социальных выплат, финансируемых городом, пишет CoinDesk со ссылкой на мэра Сеула Пака Вон Суна (Park Won-soon).

Мэр также сообщил, что город создаст фонд для поддержки продвижения технологии блокчейн и соответствующих стартапов.

"Поскольку Сеул является ведущим городом мира в области информации и коммуникаций, включая четвертую промышленную революцию, я думаю, что мы должны изучать новые технологии, такие как блокчейн", - заявил Пак Вон Сун в интервью корейскому подразделению CoinDesk. Он отметил, что блокчейн может применяться ко всему администрированию в Сеуле, в том числе к общественному транспорту.

Криптовалюту S-Coin можно будет использовать как способ оплаты городских программ социального обеспечения для госслужащих, молодых людей, ищущих работу, и людей, которые заботятся об окружающей среде посредством экономии электроэнергии, воды и газа, добавил мэр Сеула.

Однако, по его словам, для этого придется изменить законы, регулирующие криптовалюты. "Для создания S-Coin нам необходимо подготовить институциональную и юридическую поддержку", - сказал он.

Комментируя жесткую политику регулирования корейского правительства в области криптовалют, Вон Сун сказал: "В последний раз, когда министерство юстиции объявило о регламентационных мерах, было огромное сопротивление, и правительство, похоже, сильно задумалось над этим".