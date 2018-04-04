Суд отказал минюсту Украины во взыскании с "дочки" "Роснефти" $26,8 млн

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Хозяйственный суд Луганской области Украины отказал министерству юстиции страны во взыскании с дочерней структуры российской газовой компании "Роснефть" ROSN - "Линик" (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) - $26,8 млн.

Как сообщается в решении суда, отказ был произведен в порядке регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс", говорится в судебном решении, обнародованном в электронном реестре.

"В удовлетворении заявления министерства юстиции Украины об обеспечении иска министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705,633 миллионов гривен (около 26,8 миллиона долларов)… отказать", - говорится в судебном решении.