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Путин: Госструктуры и компании с госучастием вытесняют в РФ малый бизнес с рынка


Экономика

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, тем самым монополизируя рынок, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заседании Государственного совета.

"Что особо отмечу - государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки", - считает президент. Он добавил, что, как следствие этого, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.

 Что касается прорывного развития экономики страны, Путин отметил, что оно предполагает экономические свободы и наличие высокого уровня конкуренции.

"Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции", - отметил Путин и подчеркнул, что многое здесь зависит от властей, однако ответственность за формирование делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции несет и сам бизнес.

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