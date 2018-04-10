Импорт в РФ из дальнего зарубежья в I квартале вырос на 20,7%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-марте 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7%, до 48,29 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-марте 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 48,29 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 20,7% ", - говорится в сообщении.

В марте стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,166 миллиарда долларов и по сравнению с февралем увеличился на 11%.