ЦСР предлагает увеличить пенсионный возраст к 2034 г до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил Стратегию развития России на период с 2018 по 2024 годы, которая предполагает постепенный рост пенсионного возраста в стране и его достижение к 2034 году у женщин - 63 лет, у мужчин - 65 лет.

Расширенная версия стратегии будет опубликована в мае текущего года.

В описании стратегии ЦСР отмечает, "благодаря более долгой и более здоровой жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на 5 лет дольше - получил пенсию на треть выше".

При этом документ предполагает, что средний размер пенсии по старости в два раза превысит уровень прожиточного минимума в стране, а уровень бедности в РФ снизится до 10%.

"Средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении; уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы", - отмечается в документах ЦСР.