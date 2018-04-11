Медведев назвал возможным ввод в РФ элементов прогрессивного НДФЛ

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Изменение ставки подоходного налога в России или переход к прогрессивной шкале надо взвесить, введение такой шкалы может ударить по среднему классу, но появление ее элементов в российской налоговой системе возможно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Очевидно, что 13-процентная плоская шкала НДФЛ создала принципиально новую ситуацию с уплатной этого налога на территории РФ", - сказал Медведев, напомнив, что до ее введения в России массово использовались серые схемы для ухода от налогообложения.

По его словам, далеко не все элементы по прогрессивной шкале налогообложения мотивируют правительство к принятию этого решения. "Вы прекрасно знаете, что и у нас в стране, и в других странах прогрессивная шкала налогообложения наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы. Она больше всего бьет по среднему классу, это надо иметь в виду", - добавил он.

Кроме того, прогрессивная шкала создаст сложности для администрирования и приведёт к уходу части доходов в тень. "Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала налогообложения. Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны. Но это нужно самым внимательным образом просчитывать, не разрушая того, чего мы добились в деле уплаты НДФЛ за последние 15 лет", - заявил Медведев.