FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медведев назвал возможным ввод в РФ элементов прогрессивного НДФЛ


Экономика

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Изменение ставки подоходного налога в России или переход к прогрессивной шкале надо взвесить, введение такой шкалы может ударить по среднему классу, но появление ее элементов в российской налоговой системе возможно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Очевидно, что 13-процентная плоская шкала НДФЛ создала принципиально новую ситуацию с уплатной этого налога на территории РФ", - сказал Медведев, напомнив, что до ее введения в России массово использовались серые схемы для ухода от налогообложения.

По его словам, далеко не все элементы по прогрессивной шкале налогообложения мотивируют правительство к принятию этого решения. "Вы прекрасно знаете, что и у нас в стране, и в других странах прогрессивная шкала налогообложения наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы. Она больше всего бьет по среднему классу, это надо иметь в виду", - добавил он.

Кроме того, прогрессивная шкала создаст сложности для администрирования и приведёт к уходу части доходов в тень. "Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала налогообложения. Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны. Но это нужно самым внимательным образом просчитывать, не разрушая того, чего мы добились в деле уплаты НДФЛ за последние 15 лет", - заявил Медведев.

Версия для печати

Налоги

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ