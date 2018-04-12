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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 12 апр - ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Ранее, в марте, ЦБ повысил учетную ставку с 16% до 17% годовых.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых", - говорится в сообщении.

Максимальной — 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

По данным Госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

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