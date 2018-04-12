Мордашов попросил у правительства госгарантии для пострадавшего от санкций бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Российские компании, попавшие под санкции США, в частности "Силовые машины" SILM, нуждаются в поддержке государства, просят правительство предоставлять им госгарантии, заявил председатель совета директоров и владелец "Силмаша" Алексей Мордашов.

"В связи с этим мы хотели бы попросить, Дмитрий Анатольевич и уважаемые участники совещания, мы хотели бы попросить определенной поддержки "Силовых машин". Нам кажется, что эта поддержка, требования этой поддержки - они типичны не только для "Силовых машин", но и, к сожалению, для определенного круга компаний, которые оказались тоже под санкциями", - сказал Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

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Он отметил, что речь идет о государственной поддержке по нескольким направлениям. "Прежде всего, это, конечно, поддержка в доступе на рынок, которая касается и доступа на российский рынок, и на рынок зарубежный. Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными сегодня, и доступ на зарубежный рынок для нас, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным. Здесь мы бы хотели попросить о помощи государства в части помощи правительства в части предоставления нам государственных гарантий тогда, когда этого требуют наши заказчики", - добавил Мордашов.