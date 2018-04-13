Законопроект ГД: Какие рынки затронут ответные меры РФ на санкции США

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Новый законопроект об ответных мерах России в ответ на введенные ранее санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ Иван Мельников.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", - отметил вице-спикер Госдумы.

Документ предусматривает возможность введения российским правительством санкционных мер против американских товаров и граждан США, а также других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ. В частности, ответные меры затронут Францию, Великобританию и страны, которые имеют "определенную позицию" по Сирии.

Помимо этого, документ предполагает запрет участия в приватизации имущества в РФ со стороны представителей США. "Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - сказал Мельников.

Также предполагается приостановка сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли ", - добавил он.

"Я хочу подчеркнуть еще раз,... что (законопроект) не распространяется на ввоз товаров для граждан для личного пользования", - отметил в свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.