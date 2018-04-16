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Минприроды хочет создать фонды ликвидации свалок


Экономика

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава министерства природных ресурсов Сергей Донской направил в кабинет министров России предложения, которые касаются рекультивации полигонов твердых бытовых отходов в стране в рамках поручения правительства от 15 марта, пишет РБК.

Отмечается, что по поручению кабмина Минприроды должно найти источник финансирования для этих работ.

Основным новшеством предложений ведомства является создание специальных фондов, финансовые средства из которых будут зарезервированы под ликвидацию свалок.

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