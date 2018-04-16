FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Численность официально безработных в России снизилась на 0,9% за неделю


Экономика

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных россиян с 4 по 11 апреля снизилась на 0,9%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 4 по 11 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 769 470 человек. Годом ранее этот показатель составлял 891 550 человек", - сообщили в ведомстве.

За неделю снижение численности безработных произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Чукотском автономном округе, Астраханской, Липецкой, Тульской, Кировской, Тамбовской, Курганской областях.

Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Тыва, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской области.

По состоянию на 11 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 110 043 человека.

В ведомстве напомнили, что на 1 апреля уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года – 1,2%).

По состоянию на 11 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, добавили в Минтруде.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ