Численность официально безработных в России снизилась на 0,9% за неделю

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных россиян с 4 по 11 апреля снизилась на 0,9%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 4 по 11 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 769 470 человек. Годом ранее этот показатель составлял 891 550 человек", - сообщили в ведомстве.

За неделю снижение численности безработных произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Чукотском автономном округе, Астраханской, Липецкой, Тульской, Кировской, Тамбовской, Курганской областях.

Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Тыва, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской области.

По состоянию на 11 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 110 043 человека.

В ведомстве напомнили, что на 1 апреля уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года – 1,2%).

По состоянию на 11 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, добавили в Минтруде.