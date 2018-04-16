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Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ за январь и февраль


Экономика / Макроэкономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ в феврале до 1,3% с 1,5%, в январе - до 1,7% с 1,9%, говорится в обзоре "Картина экономики за апрель".

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% в годовом выражении (уточненная оценка за январь – 1,7% год к году)", - говорится в документе.

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Ранее в "Картине деловой активности" за март Минэкономразвития оценивало рост экономики РФ в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе – в 1,9%.

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Как отмечает министерство, из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. "По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность", - отмечается в документе.

Минэкономразвития указывает, что в феврале впервые с мая прошлого года рост показали одновременно все четыре укрупненных сектора промышленности — добыча, обработка, энергетика и водоснабжение.

"Оперативные индикаторы (в марте — ред.) свидетельствуют о продолжении роста экономики темпами, близкими к наблюдаемым в январе-феврале", — добавляет министерство.

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