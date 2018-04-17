Мнучин: Твит Трампа про "игру в девальвацию" - предупредительный выстрел по РФ и Китаю

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вчерашний твит президента США Дональда Трампа, в котором он раскритиковал Россию и Китай за девальвацию валюты, был "предупредительным выстрелом" по этим странам, сказал в интервью CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Министерство финансов США в своем отчете опровергло, что Китай и РФ действительно манипулируют курсами своих валют.

"Это (твит Трампа - ред.) был предупредительным выстрелом по Китаю и России по поводу девальвации. В прошлом Китай уже девальвировал свою валюту", - заявил Мнучин CNBC. Он добавил, что Китай использовал существенное количество резервов для поддержки своей валюты, и Трамп хочет убедиться, что они не изменят своих планов.

Минфин РФ в феврале 2017 года начал покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Однако в понедельник из-за резкого падения курса рубля на фоне новых санкций США покупки были прекращены. Центробанк обещал возобновить покупки валюты, когда российский рынок станет стабильнее.