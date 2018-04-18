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Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет


Экономика

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа о том, что новые экономические меры по отношению к России в ближайшее время не планируется вводить. Об этом сообщил источник в МИД России в среду.

Военный сирийской армии на крыше здания в АлеппоХейли: Новые санкции США против РФ затронут тех, кто поставлял технологии Сирии

"Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет", - пояснил дипломат.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 15 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен объявить о новых санкциях против Москвы из-за ситуации в Сирии. Хейли отметила, что США готовит новые санкции в отношении России на основании того, что российские компании которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению США, производству химического оружия. Представители властей Сирии и России эти данные о химической атаке опровергают.

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