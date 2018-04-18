Россия с 2014 г вложила в импортозамещение более 600 млрд руб

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия с 2014 года вложила в импортозамещение более 600 миллиардов рублей, 120 миллиардов рублей из которых госсредства, сказал в ходе выступления на коллегии Минпромторга РФ глава ведомства Денис Мантуров.

"Сложившийся комплекс мер поддержки дал нам возможность своевременно отреагировать на изменение геополитической конъюнктуры и оперативно реализовать задачу ускоренного импортозамещения. Всего с 2014 года в создание российских аналогов иностранной продукции проинвестировано свыше 600 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов - это государственные средства. По всей стране развернуто около 1,2 тысячи проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей", - сказал министр.

"Мы неоднократно говорили о востребованности бизнесом новых институтов стимулирования инвестиционной активности, таких как Фонд развития промышленности и специальные инвестиционные контракты. В начале текущего года общий бюджет проектов, которые уже реализовываются с применением этих механизмов перешагнул отметку в полтриллиона рублей", - также отметил Мантуров.