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Рост реальных доходов россиян в марте замедлился до 4,1%


Экономика
  • #Рубли
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост реальных доходов россиян в марте замедлился до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в феврале, рост реальных зарплат - до 6,5% с 10,5%, сообщил в среду Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,1%, в первом квартале 2018 года - на 3,0% (без учета единовременной пенсионной выплаты в январе 2017 года)", - говорится в сообщении статистического ведомства.

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С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 года выросли на 0,9% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года, по оценке, составила 41,65 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%, в первом квартале 2018 года - на 12%.

Рост реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем 2018 года составил 2,7%. По итогам первого квартала рост реальных зарплат в годовом выражении, по оценке Росстата, составил 9,5%.

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