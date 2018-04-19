В ЦБ не исключили превышения инфляции 4%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Краткосрочные риски превышения годовой инфляцией 4% несколько повысились из-за быстрого роста зарплат и ослабления рубля в апреле, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".

"Краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле", - говорится в материалах.

По данным департамента ЦБ, в РФ сохраняются основные среднесрочные проинфляционные риски, среди которых ускоряющийся рост потребкредитования, ситуация на рынке труда и риски со стороны внешних факторов.

При этом, ослабление рубля на 5-10% ускоряет инфляцию в РФ на 0,5-1 процентный пункт в течение полугода-года, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. "По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года", - говорится в материалах.

Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.

Сезонно очищенный рост ВВП РФ в первом квартале составил 0,4%, во втором и третьем кварталах будет на таком же уровне, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. "Согласно модельным оценкам, рост ВВП во втором-третьем кварталах также составит около 0,4% (квартал к кварталу с корректировкой на сезонность)", - говорится в материалах.

Несмотря на традиционно присущие месячным данным колебания, краткосрочная статистика продолжает указывать на рост экономики РФ на уровне оцениваемого департаментом потенциала, то есть на 1,5% в год.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.