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Силуанов встретился с иностранными инвесторами в Вашингтоне


Экономика / Власть

ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов встретился с иностранными инвесторами в Вашингтоне, обсудил с ними возможные действия в условиях санкций, об этом он рассказал журналистам по итогам встречи.

"Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях", - рассказал министр.

Во встрече, по его словам, участвовали в основном американские инвесторы. В ней также принимали участие первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Такие встречи регулярно проводятся в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка, и круг вопросов, которые на них обсуждаются, также является традиционным.

"В этот раз добавилось больше санкционной тематики", - заявил Силуанов.

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