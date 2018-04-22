Сторчак: Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, которые скоро приведут к сворачиванию кредитной поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка - Индии и Китая, как это ранее произошло с финансированием проектов в РФ, рассказал журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Мы исходим из того, что не будем участвовать", - заявил Сторчак по итогам завершившегося в субботу собрания акционеров Всемирного банка.

Для России это означает, что ее доля в капитале Всемирного банка и, соответственно, количество голосов в его совете директоров может сократиться. А для самого Всемирного банка, по словам Сторчака, принятые акционерами решения по закачиванию денег в беднейшие страны несут риски потери финансовой устойчивости и высокую вероятность того, что через несколько лет группа снова будет просить у акционеров средства в капитал.

"Логика основного акционера (США) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, является уже не бедной, а является вполне богатой и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс", - сказал Сторчак, объясняя решение акционеров. Вместе с тем, он напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а Всемирный банк, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

"Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе", - сказал он.

Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России. "В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?" - сказал Сторчак.

ЭПОХАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким, подводя итоги ежегодного собрания акционеров в субботу, заявил, что на встрече были приняты исторические решения, которые позволят банку в течение ближайших лет мобилизовать дополнительные ресурсы для реализации своих программ.

Капитал Всемирного банка увеличат на 13 млрд долларов

Согласно этим решениям, страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 миллиардов долларов, которые будут распределены между входящими в его группу организациями.

В частности, 4,5 миллиарда долларов в течение трех лет будет направлено в виде трансферта в Международную ассоциацию развития (МАР), которая занимается помощью самым бедным странам, еще 5,5 миллиарда долларов пойдут на докапитализацию Международной финансовой корпорации (МФК), которая призвана обеспечивать приток частных инвестиций на быстрорастущие развивающиеся рынки, а остальные 3 миллиарда долларов планируется направить на нужды самого банка.

Без этих денег Всемирному банку пришлось бы в скором времени сокращать объемы кредитования или наращивать заимствования, что в конечном итоге привело бы к снижению его рейтингов и увеличению стоимости его ресурсов для получателей.

Но вместе с финансовыми решениями акционеры приняли блок политических изменений в политике банка. "Принимаемое решение политическое - это предтеча того, что очень скоро Китай и Индия выпадут из категории заемщиков Всемирного банка", - сказал Сторчак, пояснив, что таким образом руководство банка намерено сконцентрировать максимум ресурсов в тех странах, которые больше всего в этом нуждаются: беднейшие страны Африки и Латинской Америки, а также страны, находящиеся в состоянии кризиса.

"При этом здесь впрямую игнорируется и это факт, что Всемирный банк живет и зарабатывает за счет проектов, реализуемых в странах со средним уровнем доходов. И генерит банку прибыль Россия, Индия, Китай, а отнюдь не Буркина-Фасо и не какие-нибудь острова в Океании. Поэтому чем больше банк будет уходить в кредитование подобных стран - никто не говорит, что там не нужно работать, но должен быть баланс, - чем больше будет этот перекос, тем больше у банка будет проблем", - отметил он.

ГЕНЕРАЦИЯ УБЫТКОВ

Директор департамента международных финансовых отношений Андрей Бокарев добавил, что Индия сейчас является крупнейшим заемщиком Всемирного банка, привлекая кредиты у организаций группы на 2-4 миллиарда долларов в год, а Китай - вторым по величине заемщиком с объемом ежегодных займов около 2 миллиардов долларов.

По его словам, решения перераспределить средства в пользу бедных были приняты по инициативе стран "большой семерки", которые сейчас являются основными донорами для МАР и которые таким образом - за счет всех остальных акционеров Всемирного банка - пытаются уменьшить объем собственных обязательств по помощи беднейшим странам.

"Если такая практика сохранится, то историческим решениям господина Кима грош цена, потому что через пять лет банк будет ровно в такой же ситуации и ничего принципиально не изменится. Но просто об этом никто сегодня не хочет говорить", - считает Сторчак.

"Банк есть банк, и надо, чтобы у банка была мощная капитальная база, которая и позволит ему решать крупные задачи. Многие сейчас говорят, что банку необходимо вернуться к финансированию физической инфраструктуры, откуда он достаточно давно ушёл. А физическая инфраструктура требует больших денег", - добавил он.

Более существенных вливаний в беднейшие страны ждут не только от МАР, которая в принципе именно для этого и создавалась, но и от МФК, который заточен на коммерческие проекты и никогда не занимался благотворительностью.

"Вы можете себе представить, какой инвестиционный климат и состояние всех институтов в Сомали, в Ираке и где-то ещё?! А предлагается закачать туда денег", - удивляется Бокарев, отмечая, что организации и так уже "прилично генерирует убытков на операциях в таких странах".

США ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ

Бокарев признал, что от принятых решений до того момента, когда в банк начнут поступать "живые деньги", пройдет еще немало времени: министрам предстоит провести соответствующие решения через парламенты своих стран. И скорее всего, по его словам, в конечном итоге все участники внесут деньги, но реформа может застрять в конгрессе США, как это бывало уже не раз.

Американцы уже заявили, что не заплатят ни копейки в капитал МФК. "Но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет, который сейчас 20%", - отметил он. Остальные поддержавшие реформу страны были вынуждены согласиться - поскольку в противном случае США заблокировали бы любое другое решение.

В результате после заявленной докапитализации доля США в МФК снизится, но блокирующий пакет будет снижен с 20% до 15%, что позволит американцам по-прежнему диктовать остальным свою волю.

"Основной посыл действующей администрации (США) - страны, получающие американскую помощь, как двустороннюю, так и многостороннюю, должны чётко поддерживать политические решения США. Если этот принцип не соблюдается - зачем платить? Это всегда было, но подспудно, не афишировалось, а сейчас это выведено на уровень официальной линии поведения", - пояснил Бокарев.