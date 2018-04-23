ЦБ ожидает резкий рост зарплат в России

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что в текущем 2018 году зарплаты бюджетного сектора в стране вырастут в среднем на 13-15%, что превысит официальную инфляцию в 3,5 раза, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитические материалы регулятора.

Отмечается, что повышение произойдет из-за того, что государственные структуры будут активно выполнять майские президентские указы в части индексации зарплат работникам бюджетной сферы.

Помимо этого свою роль должно сыграть и то, что с 1 мая будет поднят минимальный размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Эти показатели будут составлять 11,1 тыс рублей.

Также, отмечается в материалах ЦБ, ожидается повышение оплаты труда в коммерческом секторе. По прогнозам регулятора, это связано с ростом дефицита кадров, а также ужесточением конкуренции за квалифицированных сотрудников. Рост был зафиксирован уже в январе: в частности, в 2,2 раза в первый месяц 2018 года по сравнению с январем 2017 года выросла отплата труда в нефтегазовой сфере. Что касается химической промышленности, тут рост зарплат в январе составил 14,1%. В автомобильной отрасли - на 12,9%, в полиграфии - на 12,3%.