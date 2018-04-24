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СМИ: Путин увеличит траты на повышение уровня жизни россиян‍ на 10 трлн руб


Экономика

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин намерен выделить 10 трлн рублей в течение шести лет на социальную политику. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в частности, речь идет о здравоохранении, образовании и вложениях в инфраструктуру с целью повышения темпов экономического роста в России.

Агентству стало известно, что после инаугурации 7 мая Путин подпишет указ, в котором будет расписан план "решительного прорыва" для повышения уровня жизни жителей страны.

источники отметили, что показатель в 10 трлн рублей появился совсем недавно и может быть изменен.

Главные расходы запланированы на период после 2020 года, хотя часть трат могут начаться уже в текущем 2018 году.

Новые расходы будут сопряжены с урезанием других направлений финансирования. В частности, меньше денег получит оборонная сфера.

Помимо этого, возможно введение налога с продаж в размере 4%, но эта мера еще не получила одобрение.

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