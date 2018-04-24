FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ прогнозирует рост экономики РФ, несмотря на санкции


Экономика

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Экономика России во втором и третьем кварталах текущего 2018 года будет расти по 0,4%, пишет газета "известия" со ссылкой на обзор Банка России.

Отмечается, что Цб фактически сохранил свой макропрогноз, несмотря на появление среди факторов новых санкций США и ослабление курса национальной валюты.

Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, это означает, что внешний шок оказался для российской экономики кратковременным и не оказал существенного влияния на ВВП РФ.

Что касается прогноза министерства экономического развития, то в своем отчете "Картина экономики" за апрель этого года ведомство полагает, что влияние девальвации рубля на экономику страны возможно только в случае ее продолжительности: к шокам в короткие сроки реальный сектор экономики РФ стал устойчивым.

При этом отмечается, что в дальнейшем прогноз может быть скорректирован. Это зависит от бюджетных и геополитических факторов. Также влияние может оказать изменение соглашения ОПЕК+, которое предусматривает заморозку добычи нефти в мире.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ