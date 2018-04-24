Минфин: Для формирования пенсионных накоплений нужна низкая инфляция не один год

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил во вторник, что для формирования устойчивых пенсионных накоплений в стране необходима низкая инфляция в течение не одного года. Такое заявление он сделал на конференции НАУФОР.

"Мне кажется, чего у нас не было, так это устойчивого периода низкой инфляции. Не будет низкой инфляции, не будет никаких пенсионных накоплений. У нас она один год низкая, я надеюсь, низкой будет, будут и накопления", - считает Моисеев.

Условием индексации пенсии выше инфляции станет повышение пенсионного возраста >>