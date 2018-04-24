США не видят оснований для консультаций с РФ в ВТО по пошлинам на сталь

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вашингтон не видит оснований для консультаций с Москвой в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий, так как не считают их защитными мерами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.

"США проинформировали Россию, что запрошенные консультации в привязке к соглашению о гарантиях (Safeguards Agreement) не имеют под собой основания, поскольку введенные пошлины не являются защитными мерами", - цитирует агентство слова источника.

"Тем не менее, США отметили готовность обсуждать этот вопрос, при условии, что разговор не будет вестись в привязке к этому соглашению и классифицировать пошлины как защитные меры", - пояснил собеседник агентства.