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США не видят оснований для консультаций с РФ в ВТО по пошлинам на сталь


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия
  • #Металл
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вашингтон не видит оснований для консультаций с Москвой в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий, так как не считают их защитными мерами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.

"США проинформировали Россию, что запрошенные консультации в привязке к соглашению о гарантиях (Safeguards Agreement) не имеют под собой основания, поскольку введенные пошлины не являются защитными мерами", - цитирует агентство слова источника.

"Тем не менее, США отметили готовность обсуждать этот вопрос, при условии, что разговор не будет вестись в привязке к этому соглашению и классифицировать пошлины как защитные меры", - пояснил собеседник агентства.

 

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