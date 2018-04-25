Дворкович: Власти РФ не будут инициировать национализацию санкционных компаний

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Власти РФ не будут сами инициировать национализацию попавших под санкции компаний, их владельцы таких предложений не делали, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он также отметил, что вопрос национализации «Русала» и других российских компаний, попавших под новые санкции США, в правительстве РФ сейчас не обсуждается.

"Насколько я знаю, нет. Потому что это опция, которая возможна только если сами владельцы компаний (предложат — ред.). Мы ни в коем случае сами не будем предлагать", — ответил вице-премьер на вопрос о том, обсуждается ли вопрос национализации «Русала» или других санкционных компаний.

Также Дворкович ответил отрицательно на вопрос, делали ли сами владельцы компаний предложения о национализации.

Он также подчеркнул, что власти РФ рассматривают различные формы поддержки предприятий "Русала", включая схемы оборотных кредитов, но "подарков" компании делать не собираются. "Не буду комментировать (сумму поддержки - ред.). Причем там очень разные формы, там и просто оборотные средства. Это даже поддержкой назвать сложно. Они и так оборотные кредиты берут. Просто мы с учётом ограничений должны изыскать просто конкретные схемы. То есть, это не подарки, это все равно кредиты. Подарков никто никому делать не собирается", - сказал Дворкович.