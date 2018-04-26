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Вот как, вероятно, Драги будет объяснять замедление экономики еврозоны


Мировая экономика / Экономика
  • #Глава ЕЦБ Марио Драги. Ноябрь 2016 года
    © AFP, Daniel Roland

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. На этой неделе во Франкфурте состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Руководителям ЕЦБ придется принимать во внимание туманные перспективы экономики региона. Индикаторы роста в последние месяцы снизились, и у экономистов нет единого мнения относительно возможных причин подобной ситуации, сообщает Dow Jones.

Экономика региона выбрала весьма неудачное время для замедления, так как ЕЦБ готовится к сворачиванию программы покупки активов. На рынке ожидают завершения программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ в этом году, и любое значительное ослабление экономики региона может заставить центральный банк отложить этот шаг на более поздний срок.

Как ожидается, в четверг ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменений, но президент центрального банка Марио Драги, вероятно, поделится с аудиторией собственным мнением относительно причин роста рисков для экономики еврозоны. Может быть, он даже признает правоту тех инвесторов, которые ожидают повышения ставок ЕЦБ не ранее следующего года.

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Ниже приведены пять вероятных причин, которые могли бы вызвать спад экономики региона и о которых, вероятно, будет говорить Драги.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Риторика президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений по большей части обращена в адрес Китая, но страны Европы также пострадают в случае ослабления мировых торговых связей. Руководство ЕЦБ предупреждает, что угроза торговой войны, вероятно, уже негативно отражается на настроениях компаний и капиталовложениях. Еврозона особенно уязвима в этом случае, так как экспорт является важной частью экономики региона.

УКРЕПЛЕНИЕ ЕВРО

Евро резко вырос против доллара в течение прошлого года, и пара евро/доллар повысилась с 1,06 до 1,22. Это негативно отражается на росте экономики и инфляции в еврозоне, так как экспорт становится более дорогим, а импорт - более дешевым. Это вызывает опасения у центрального банка, так как текущая инфляция в регионе составляет 1,3%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ, находящегося около 2%.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКОВ

В последние месяцы на мировых финансовых рынках наблюдаются волнения, отчасти отражающие опасения относительно сворачивания центральными банками программ количественного смягчения. Волатильность рынков является проблемой для ЕЦБ, если она влияет на кредитование компаний и потребителей в регионе. Кроме того, цены на нефть резко повысились, и она торгуется около 3-летних максимумов. Подобное положение вещей может спровоцировать ускорение инфляции в краткосрочной перспективе, но негативно отразиться на темпах роста экономики.

НЕХВАТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Некоторые компании еврозоны испытывают сложности с поиском квалифицированных сотрудников на фоне снижения уровня безработицы в регионе. Это может способствовать замедлению темпов роста экономики еврозоны, но ЕЦБ может оценить это как позитивный фактор, в случае если вследствие нехватки рабочей силы начнут ускоряться темпы роста заработной платы и инфляции.

ЕДИНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ

Экономисты предлагают широкий выбор исключительных факторов, способных объяснить ослабление экономики еврозоны в последнее время. Среди них и холодная погода, и вспышка гриппа, а также забастовки и государственные праздники. Если причины действительно в этом, то ЕЦБ может занять выжидательную позицию до тех пор, пока влияние подобных факторов не угаснет.

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